Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor
Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. İstanbul-Ankara istikametindeki Kuzey Marmara Otoyolu, Ankara Çevre Otoyolu, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu gibi kesimlerde sürücülerin dikkatli olmaları gerekiyor. Ayrıca Tekirdağ-Muratlı yolunda üst yapı yenileme çalışmaları, İnebolu-Kastamonu yolunda yol yapım çalışmaları ve Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunda asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdürüldüğü kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun 1-3. kilometrelerinde Gebze OSB-Liman kavşakları İstanbul-Ankara istikametinde yol bakım onarım çalışması dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun 8-9. kilometrelerinde Karataş Viyadüğü'nün Çankaya kavşağı istikameti genleşme derzi değişimi nedeniyle trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.
Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez geçişi ve bağlantı yolları dahil) Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge-Gemlik kavşakları 0-2. kilometrelerinde yol yapım çalışması sebebiyle İstanbul istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım iki şeritten sürdürülüyor.
Tekirdağ-Muratlı yolunun 24-27. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten gidiş-geliş olarak sağlanıyor, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
İnebolu- Kastamonu yolunun 53-55. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.
Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 45-48. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları sebebiyle İnegöl-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım bu istikametteki yan yoldan devam ediyor.
Seben ayrımı-Nallıhan-Beypazarı yolunun 35-40. kilometrelerinde Çayırhan-Nallıhan istikametinde tünel ve köprü elektromekanik çalışmaları dolayısıyla sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritten kontrollü sağlanıyor.
Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 78-82. kilometrelerindeki tünellerde bakım onarım çalışmaları nedeniyle 09.00-17.00 saatlerinde (cumartesi ve pazar hariç) ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 0-74. kilometrelerinde yol boyu gelişim, peyzaj, temizlik ve bakım çalışması sebebiyle 08.00-18.00 saatleri arasında her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak devam ediyor.
Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolunun 20-25. kilometrelerinde yol yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.