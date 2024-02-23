Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor
Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı kesimlerde ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. İstanbul, İzmir, Aydın, Şile, Ödemiş, Kaymakçı, Kiraz, Seydikemer, Söğüt, Diyarbakır, Mardin, Çanakkale, Çan, Adıyaman, Kahta, Artvin ve Erzurum gibi birçok ilde yol yapım çalışmaları devam ediyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı yolları dahil) Gemlik Serbest Bölge-Çağlayan Kavşağı 7-8. kilometrelerindeki onarım çalışması nedeniyle İstanbul yönü emniyet şeridinin trafiğe kapatılmasından dolayı ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.
İzmir-Aydın Otoyolu 1-4. kilometrelerindeki Aydın Şehir Hastanesi bağlantı yolu otoyol kesişim köprüsü çalışması sebebiyle İzmir-Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Aydın-İzmir istikametinde iki yönlü gerçekleştiriliyor.
İstanbul-Şile yolunun 12-13. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışması dolayısıyla 22.00-06.00 saatleri arasında ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Ödemiş-Kaymakçı-Kiraz yolunun 5. kilometresinde köprü yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor.
Seydikemer-Söğüt yolunun 3-4 kilometrelerinde Söğüt istikametinin yol yapım çalışmalarından dolayı trafiğe kapatılması nedeniyle ulaşım Seydikemer istikametinde tek şeritten çift yönlü sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Diyarbakır-Mardin yolunun 14-16. kilometrelerinde eksen sol yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım sağ şeritten çift yönlü gerçekleştiriliyor.
Çanakkale-Çan yolunun 18-20. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Adıyaman-Kahta yolunun 11-14. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.
Artvin- Erzurum yolunun 0-37. kilometrelerinde bulunan 20 tünel ile güzergahlarında temizlik ve drenaj sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle bugün saat 17.30'a kadar ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.
Karakurt-Erzurum yolunun 16-18. kilometrelerindeki yol bakım onarım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.