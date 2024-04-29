ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 29-30 Nisan 2024 Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 30 Nisan günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 30 Nisan Ankara su kesintisi saatleri!

29 NİSAN ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

AKYURT

Arıza Tarihi: 29.04.2024 14:30:00

Tamir Tarihi: 29.04.2024 20:30:00

Detay: YEŞİLTEPE MAHALLESİ ULUÇAY CADDESİ MÜTEAHHİT DOĞAL GAZ FİRMASI KAZI ÇALIŞMASI ESNASINDA DAĞITIM ŞEBEKE HATTINA ZARAR VERMİŞTİ BU NEDEN İLGİLİ SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR

Etkilenen Yerler: YEŞİLTEPE MAHALLESİ

SİNCAN

Arıza Tarihi: 29.04.2024 16:30:00

Tamir Tarihi: 29.04.2024 20:00:00

Detay: Fevzi çakmak mahallesi 164 cadde içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: 164 cadde, 162 cadde, 962 cadde ve çevresi