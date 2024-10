Kahramanmaraş'ta Sağlıkta Şiddet Olayına Suç Duyurusu

(KAHRAMANMARAŞ)- Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, Kahramanmaraş'ta Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binası'nın acil bölümünde bir kadının elinde silahla sağlık çalışanlarını tehdit etmesi nedeniyle İl Sağlık Müdürü ve Şehir Hastanesi Başhekimi hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Birlik Sağlık Sen üyeleri, Kahramanmaraş'ta Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binası'nın acil bölümünde bir kadının elinde silahla sağlık çalışanlarını tehdit etmesinin ardından Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürü ve Necip Fazıl Şehir Hastanesi Başhekimi hakkında suç duyurusunda bulundu. Hastane önünde açıklama yapan Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, şunları söyledi:

"Maalesef yine üzücü bir durumla karşı karşıyayız. Kahramanmaraş ilimizin acilindeki silahlı bir saldırı ve aynı gün bir başka ilimizde hasta yatağında yatan vatandaşa silahlı bir şekilde ateş edilip gidilmesi. Tabi sağlıkta şiddet bugün başlamadı. Sağlıkta şiddet yıllardır devam eden bir konu ve bugüne kadar yetkililerimiz seyirci kalmaktan ileriye de maalesef gidemediler. Sağlıkta şiddeti önlemekte yetkililerimiz samimi olsalardı bugün sağlıkta şiddet büyük ihtimalle önlenmiş olurdu. Cezaların etkili olması, yaptırımlarının olması şiddet uygulayan vatandaşların acil durumlar dışında sağlık hizmetlerinden ücretli faydalanması gibi durumlar olsaydı bugün sağlıkta şiddetli belki de biz çok ender konuşur olacaktık. Ama maalesef yetkililerimiz sağlıkta şiddetle ilgili 'bilmem, görmem' diyerek üç maymunu oynamaktadır. Kahramanmaraş ilimizdeki sağlıkta şiddet olayında bir vatandaşın elini kolunu sallayarak hastane aciline girmesi, pompalı tüfekle oradaki arkadaşlarımızı tedirgin etmesi, şiddet uygulaması asla ve asla kabul edilemez. Ama daha halen tüm yetkililerimiz bu şiddeti seyretmekteler.

"Sağlıkta şiddeti seyretmekten yetkililerimiz seyretmekten ileriye maalesef geçemiyor"

Sağlıkta şiddeti önlemekte önce yetkililerin samimi olması gerekir. Sağlıkta şiddet, x ray cihazlarıyla, beyaz kodla önlenmez. Şu an geldiğimizde çalışan arkadaşlarımızdan öğrendik ki bu hastanenin beyaz kod uygulaması da maalesef çalışmıyormuş. Sağlıkta şiddetle ilgili etkili yasaları acilen bekliyoruz. Biz yıllardır sağlıkta şiddeti dile getirdik. Daha önce hiç ifade edilmeyen sağlıkta şiddet, 2012 yılında Ersin Arslan adındaki bir doktorumuzun Gaziantep acilinde hasta yakınları tarafından öldürülmesiyle, daha sık gündeme gelmeye başladı. Ama bugün halen görüyoruz, bir adım ilerleyemedik. Çıkan yasalar uygulanmıyor ve sağlıkta şiddeti seyretmekten yetkililerimiz seyretmekten ileriye maalesef geçemiyor.

"Bunlara birilerinin dur demesi lazım"

Bugün Kahramanmaraş'ta yaşanmış olan bu şiddet olayını bir milat kabul ederek bundan sonraki süreçte yargıyla hakkımızı aramaya karar verdik Birlik Sağlık Sen olarak. Bundan sonraki süreçte sağlıkta şiddetle ilgili zafiyeti olan yetkililerin hepsini de savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Savcılığa neden suç duyurusunda bulunacağız? 6331 sayılı İş Güvenliği Kanunu'nun dördüncü maddesinde der ki 'Sağlıkta şiddetle ilgili yetkililer çalışanların sağlığını ve güvenliğini sağlamak zorundadırlar' der. Bundan dolayı Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürümüz ve Şehir Hastanesi'nin Başhekimi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk. İnşallah yargımız bu konuda zafiyeti olanları ortaya çıkarır ve bununla ilgili de gerekli cezaları verir diye düşünüyoruz. Tabi sadece söz konusu olan Kahramanmaraş ilimizdeki bu hastanemiz değil. Türkiye'mizin her bir köşesinde her bir ucunda, bucağında bu sağlıkta şiddetli olayları yaşanıyor. Şu gördüğünüz iki tane sağlıklı şiddet olayı buz dağının görünen yüzüdür. Emin olun ki her gün onlarca, yüzlerce sağlıkta şiddet olayı yaşanmaktadır. Yüzlerce, belki, de binlerce hakaret, küfür yaşanmaktadır. Bunlara birilerinin dur demesi lazım."