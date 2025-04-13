Hulusi Belgü: Galatasaray'ın Samsun'da puan kaybedeceğini düşünmüyorduk

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, Trednyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda 3-1 kazandıkları Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Kendisinin Sivaslı olduğunu hatırlatan Belgü, Galatasaray ile aralarındaki şampiyonluk yarışıyla ilgili dikkat çeken sözler sarf etti.

"SİVASSPOR CANLA BAŞLA OYNADI"

"Hakikaten çok soğuk. Ben de Sivaslıyım. Sivas doğumluyum. Kalbimizde Fenerbahçe aşkı var, o bambaşka. Hakikaten bu soğuk havada her iki takımın sporcularına teşekkür etmek lazım, canla başla oynadılar. Fenerbahçe iyi gidiyor. Zor bir deplasmandı bence. Sivasspor canla başla oynadı. 3-1'lik galibiyeti taraftarımıza hediye ediyoruz."

"FENERBAHÇE ELİNDEN GELENİ YAPIYOR"

Taraftarımız çok net şekilde gördü. Fenerbahçe elinden geleni yapıyor. 11 puan geriden geldik biz. 3 puan kaldı aramızda. Artık düşünmesi gereken karşı taraf. 7 maçta biz galibiyet serimizi devam ettireceğiz. Rakip takımın puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Taraftarımızın, bizim istediğimiz gibi olur inşallah. Şampiyonluk için hep beraber elimizden geleni yapacağız.

"GALATASARAY MAÇINI HEPİMİZ SEYRETTİK"

Samsunspor-Galatasaray maçını hepimiz seyrettik. Biz puan hesapları yaparken, Galatasaray'ın Samsun'da puan kaybedeceğini düşünmüyorduk.

"YABANCI VAR GELDİKTEN SONRA NE OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Hakemlerle ilgili konuşmak istemiyorum. Yabancı VAR geldikten sonra ne olduğunu gördük. Bu düzen bir şekilde devam edecek. Yabancı VAR ile daha adil sonuçlar alındığını görüyoruz. Bunun devam etmesini istiyoruz. Galatasaray ile maçları aynı gün ve aynı saatte oynamak TFF'nin takdiridir. Saygıyla karşılarız.

GALATASARAY'IN TRABZONSPOR MAÇI ZOR"

Galatasaray hangi maçlarda puan kaybeder?

Trabzonspor maçları zor. Takım ismi vermek doğru olmaz. Samsun maçında nasıl futbol oynandığını hepimiz gördük.

ABDULLAH KAVUKCU'YA CEVAP

Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun "Bir takım kırmızı kart görmüyor" sözleri

Bir takım önce mağlup olarak gidiyor. İkinci yarıda 4 gol atıyor. O alakası alanlar yakından takip ediyorlar.

"FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLUK ŞANSI GALATASARAY'DAN FAZLA"

Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı Galatasaray'dan fazla. Taraftarlarımız inansın, güvensin. Her zaman arkamızda itici güç oldu taraftarlarımız. Arkamızda oldukları müddetçe her şeyin üstesinden geliriz. Tek beklentimiz taraftarımızın takımımızla bütünleşmesi."