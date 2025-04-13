Antalya'da Irak'la kritik zirve! Bildiride dikkat çeken 'PKK' vurgusu

Antalya'da kritik zirve! Bildiride dikkat çeken "PKK" vurgusu
Suriye'nin kuzeyine Türkmen komutan atandı

Türkiye'nin de yakından tanıdığı komutana Suriye'de kritik görev
Dev tıbbi malzeme firması Türklab, konkordato ilan etti

Pandeminin parlayan yıldızıydı! Dev firma konkordato ilan etti
Miras anlaşmazlığı yüzünden kardeşini ve yengesini öldürdü

Bir hiç uğruna kardeşi ile yengesini katletti

Hulusi Belgü: Galatasaray'ın Samsun'da puan kaybedeceğini düşünmüyorduk

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, Sivasspor galibiyetinin ardından konuştu. Sivaslı olduğunu belirten Belgü, "Samsunspor-Galatasaray maçını hepimiz seyrettik. Biz puan hesapları yaparken, Galatasaray'ın Samsun'da puan kaybedeceğini düşünmüyorduk. Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı Galatasaray'dan fazla" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, Trednyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda 3-1 kazandıkları Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Kendisinin Sivaslı olduğunu hatırlatan Belgü, Galatasaray ile aralarındaki şampiyonluk yarışıyla ilgili dikkat çeken sözler sarf etti.

"SİVASSPOR CANLA BAŞLA OYNADI"

"Hakikaten çok soğuk. Ben de Sivaslıyım. Sivas doğumluyum. Kalbimizde Fenerbahçe aşkı var, o bambaşka. Hakikaten bu soğuk havada her iki takımın sporcularına teşekkür etmek lazım, canla başla oynadılar. Fenerbahçe iyi gidiyor. Zor bir deplasmandı bence. Sivasspor canla başla oynadı. 3-1'lik galibiyeti taraftarımıza hediye ediyoruz."

"FENERBAHÇE ELİNDEN GELENİ YAPIYOR"

Taraftarımız çok net şekilde gördü. Fenerbahçe elinden geleni yapıyor. 11 puan geriden geldik biz. 3 puan kaldı aramızda. Artık düşünmesi gereken karşı taraf. 7 maçta biz galibiyet serimizi devam ettireceğiz. Rakip takımın puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Taraftarımızın, bizim istediğimiz gibi olur inşallah. Şampiyonluk için hep beraber elimizden geleni yapacağız.

"GALATASARAY MAÇINI HEPİMİZ SEYRETTİK"

Samsunspor-Galatasaray maçını hepimiz seyrettik. Biz puan hesapları yaparken, Galatasaray'ın Samsun'da puan kaybedeceğini düşünmüyorduk.

"YABANCI VAR GELDİKTEN SONRA NE OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Hakemlerle ilgili konuşmak istemiyorum. Yabancı VAR geldikten sonra ne olduğunu gördük. Bu düzen bir şekilde devam edecek. Yabancı VAR ile daha adil sonuçlar alındığını görüyoruz. Bunun devam etmesini istiyoruz. Galatasaray ile maçları aynı gün ve aynı saatte oynamak TFF'nin takdiridir. Saygıyla karşılarız.

GALATASARAY'IN TRABZONSPOR MAÇI ZOR"

  • Galatasaray hangi maçlarda puan kaybeder?

Trabzonspor maçları zor. Takım ismi vermek doğru olmaz. Samsun maçında nasıl futbol oynandığını hepimiz gördük.

ABDULLAH KAVUKCU'YA CEVAP

  • Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun "Bir takım kırmızı kart görmüyor" sözleri

Bir takım önce mağlup olarak gidiyor. İkinci yarıda 4 gol atıyor. O alakası alanlar yakından takip ediyorlar.

"FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLUK ŞANSI GALATASARAY'DAN FAZLA"

Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı Galatasaray'dan fazla. Taraftarlarımız inansın, güvensin. Her zaman arkamızda itici güç oldu taraftarlarımız. Arkamızda oldukları müddetçe her şeyin üstesinden geliriz. Tek beklentimiz taraftarımızın takımımızla bütünleşmesi."

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Hulusi Belgü: Galatasaray'ın Samsun'da puan kaybedeceğini düşünmüyorduk
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
500

Yorumlar (10)

Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Madem sistem yapı Galatasaray'dan yana o zaman şansınız nasıl daha fazla? Sen mi gerizekalısınız yoksa sana inanlar mi yada güvendiğin TFF mi?

Yorum Beğen114
Yorum Beğenme24
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet 21:

Şampiyon Cimbom! Kanaryalar sakın ağlamayın. Mayıslar her zaman bizimdir.

Yorum Beğen86
Yorum Beğenme28
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Ali ve Acun da yüz kalmadı çıkmaya sıra bu ufaklığa gelmiş

Yorum Beğen80
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Bodrumspor rezaletinden sonra kimseye bulaşmayın bu iş FİFA'DA biter

Yorum Beğen74
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHikmet Döner:

Hepinizi yenerek şampiyon olacak Galatasaray sızlanmayı kesin küçük takımsınız

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet Güney:

SAMSUNUN NASIL OYNADIĞINI GÖRMÜŞ İŞİNİZ GÜCÜNÜZ ALGI HERKESTE FBNİN GSYE KARŞI NASIL OYNADIĞINI NASIL EZİLDİĞİNİ GÖRDÜ YENEMEDİĞINİZ GSYİ SAMSUNUN TSNİN YENMESİ BEKLEYİN DAHA ÇOK BEKLERSİNİZ :)

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

Bo sbos konuşmaktan başka bir işiniz yok. Futbol mu oynadık. Yeter yaa. Beşiktaş maçından sonra kaç puan kaybettik bakın bakalım bir. Atıp. Biz Fenerbahçe yiz. Galatasaray şampiyon olmuş da duruyor. 3 puan önde olan takimin şansı bizden azmış. Haa yani gaz veriyoruz derseniz tabiki doğru. Kimse benim malum kötü demez. Ama bizim takım K Ö T Ü. Takım ruhu yok. Koşan yok. Lütfen. Bir an önce bitse de kurtulsak şu ligden.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYakup Sertkaya:

3 maçta gs yi yenemednz şampiyon olmanıza gerek yok rakibini yenemedn :D

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTayfun Çoban:

onu kimse düşünmüyordu zaten merak etme

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErgün Eroglu:

haha bu nerden çıktı nerde macun küçük Emrah

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.