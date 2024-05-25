Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattında Teknik Arıza
Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferler Ayrılık Çeşmesi ile Sabiha Gökçen Havalimanı istasyonları arasında yapılmaktadır.
Kadıköy- Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattındaki teknik arıza nedeniyle seferler, Ayrılık Çeşmesi ile Sabiha Gökçen Havalimanı istasyonları arasında yapılıyor.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında teknik arıza meydana geldiği bildirildi.
Seferlerin Ayrılık Çeşmesi ile Sabiha Gökçen Havalimanı istasyonları arasında gerçekleştirildiği duyuruldu.