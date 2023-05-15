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Japonya'da G7 Karşıtı Protesto Düzenlendi

Japonya'da G7 Karşıtı Protesto Düzenlendi

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HİROŞİMA, 15 Mayıs (Xinhua) -- Japonya'nın Hiroşima kentinde Pazar günü yüzlerce Japon vatandaşı, önümüzdeki hafta sonu kentte düzenlenecek olan G7 zirvesini protesto etmek için sokaklara döküldü.

Japonya'da G7 Karşıtı Protesto DüzenlendiJaponya'nın Hiroşima kentinde yapılacak G7 zirvesine karşı düzenledikleri protesto gösterisinde pankart tutan insanlar, 14 Mayıs 2023.(Fotoğraf: Yang Guang/Xinhua)

HİROŞİMA, 15 Mayıs (Xinhua) -- Japonya'nın Hiroşima kentinde Pazar günü yüzlerce Japon vatandaşı, önümüzdeki hafta sonu kentte düzenlenecek olan G7 zirvesini protesto etmek için sokaklara döküldü.

Protestocular atom bombasının atıldığı yerde bulunan Barış Anıtı Parkı'nda "Savaşa, Nükleere, G7'ye hayır" yazılı dövizler tutarak gösteri yaptı.

Japonya'da G7 Karşıtı Protesto DüzenlendiJaponya'nın Hiroşima kentinde yapılacak G7 zirvesine karşı düzenledikleri protesto gösterisinde, Barış Anıtı Parkı yakınlarında, atom bombasının atıldığı yerde pankart tutan insanlar, 14 Mayıs 2023.(Fotoğraf: Yang Guang/Xinhua)

Japonya'da G7 Karşıtı Protesto DüzenlendiJaponya'nın Hiroşima kentinde yapılacak G7 zirvesine karşı düzenledikleri protesto gösterisinde, Barış Anıtı Parkı yakınlarında, atom bombasının atıldığı yerde pankart tutan insanlar, 14 Mayıs 2023.(Fotoğraf: Yang Guang/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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