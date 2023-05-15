Japonya'da G7 Karşıtı Protesto Düzenlendi
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HİROŞİMA, 15 Mayıs (Xinhua) -- Japonya'nın Hiroşima kentinde Pazar günü yüzlerce Japon vatandaşı, önümüzdeki hafta sonu kentte düzenlenecek olan G7 zirvesini protesto etmek için sokaklara döküldü.
HİROŞİMA, 15 Mayıs (Xinhua) -- Japonya'nın Hiroşima kentinde Pazar günü yüzlerce Japon vatandaşı, önümüzdeki hafta sonu kentte düzenlenecek olan G7 zirvesini protesto etmek için sokaklara döküldü.
Protestocular atom bombasının atıldığı yerde bulunan Barış Anıtı Parkı'nda "Savaşa, Nükleere, G7'ye hayır" yazılı dövizler tutarak gösteri yaptı.
Kaynak: Xinhua / Güncel