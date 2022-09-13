İzmir haberi: İzmir'de Jandarma 794 Kaçak Göçmen Yakaladı Güncel Haberler Edinilen İzmir gelişmesine göre İzmir'in 13 ilçesinde düzenlenen jandarma operasyonlarında 794 kaçak göçmen ve 7 organizatör yakalandı. İzmir'in 13 ilçesinde düzenlenen jandarma operasyonlarında 794 kaçak göçmen ve 7 organizatör yakalandı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 30 Ağustos-10 Eylül 2022 tarihleri arasında 32 göçmen kaçakçılığı olayına müdahale etti. Bayındır, Bergama, Buca, Çeşme, Karaburun, Dikili, Kemalpaşa, Menderes, Menemen, Foça, Seferihisar, Selçuk, Torbalı ve Urla'da düzenlenen operasyonlarda 794 kaçak göçmen ve 7 organizatör yakalandı. Ekipler, 1 kamyon, 3 ticari taksi, 4 minibüs ve 1 otomobile de el koydu. İşlemleri tamamlanan 7 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yakalanan 794 kaçak göçmen, Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Kaynak: ANKA / Güncel İzmir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma İzmir Güncel Haberler

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