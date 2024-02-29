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İzmir Dikili'de 21 düzensiz göçmen kurtarıldı, 19 düzensiz göçmen yakalandı

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İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 21 düzensiz göçmen kurtarıldı, 19 düzensiz göçmen ise yakalandı. Kurtarılan ve yakalanan göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 21 düzensiz göçmen kurtarıldı, 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Dikili ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Ekipler tarafından lastik bottaki 6'sı çocuk 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yine Dikili'de lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, lastik bottaki 7'si çocuk 19 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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