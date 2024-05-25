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İzmir'de Tefecilik Operasyonu: 19 Tutuklama

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İzmir'de yüksek faizle borçlandırdıkları kişilerden haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 40 şüpheliden 19'u tutuklandı.

İzmir'de yüksek faizle borçlandırdıkları kişilerden haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 40 şüpheliden 19'u tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen tefecilik soruşturması kapsamında gözaltına alınan 40 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 11'i ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 19'u tutuklandı, 10'u hakkında adli kontrol kararı alındı.

Öte yandan şüphelilerin mağdurlarla icra müdürlüğünde buluştukları, senet ve icra dosyası imzalattıkları anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de dosyaya eklendi.

Olay

İzmir'de yaşlı, emekli ve engellilerin de bulunduğu 97 kişiyi yüksek faizle borçlandırdıkları ve yaklaşık 12 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri suçlamasıyla 22 Mayıs'ta 40 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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