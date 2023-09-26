İzmir'de kuyumcu soygunu: 3 şüpheli yakalandı

İzmir'in Buca ilçesinde bir kuyumcunun silahla yaralanıp vitrindeki bileziklerin çalınmasıyla ilgili polis ekiplerinin gerçekleştirdiği film gibi takibin ardından 3 şüpheli kıskıvrak yakalandı. 100'ün üzerinde kamera ve 1200 saati aşkın görüntü izlemesinin ardından şüphelileri belirleyen polisin operasyon anı görüntüleri kameraya yansıdı.

Kuyumcu soyguncuları dedektif gibi takiple yakalandı

1 ay boyunca en ince detayına kadar soygunu planlamışlar

İZMİR - İzmir'in Buca ilçesinde bir kuyumcunun silahla yaralanıp vitrindeki bileziklerin çalınmasıyla ilgili polis ekiplerinin gerçekleştirdiği film gibi takibin ardından 3 şüpheli kıskıvrak yakalandı. 100'ün üzerinde kamera ve 1200 saati aşkın görüntü izlemesinin ardından şüphelileri belirleyen polisin operasyon anı görüntülere böyle yansıdı.

Olay, 20 Eylül saat 12.00 sıralarında Çamlıpınar Mahallesi'ndeki bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre motosikletle iş yerine gelen yüzleri maskeli iki kişiden biri iş yerine girdi. Elindeki silahı kuyumcuya doğrultup çanta uzatan soyguncu, kuyumcudan altınları çantaya koymasını istedi. Bu esnada tabancadan çıkan mermi ile iş yerindeki B.A. yaralandı. Daha sonra soyguncu çanta içerisindeki altınlarla beraber kaçmaya başladı. Kimliği belirlenemeyen şüpheli, kaçtığı esnada peşinden gelen çevre sakinlerine de ateş açtı.

Polis dedektif gibi iz sürdü

Olayın ardından şüphelileri yakalamak için İzmir Emniyeti çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede bulunan 100'ün üzerinde kamera ve 1200 saati aşkın kamera görüntüsünü izleyerek şüphelilerin kimliklerini belirledi. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin ormanlık alan, dere yatağı ve kanalizasyon hattını kullanarak şehir merkezine gelip olaydan sonra da kıyafetlerini değiştirerek aynı güzergahla geri döndükleri tespit edildi. Kimlikleri belirlenen M.A., C.A. ve A.G., saklandıkları adreslere gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı. Ayrıca yapılan aramada, kuyumcudan çalınan 11 adet bilezik de ele geçirildi.

Güvenlik kamerası uzmanı çıktı

Öte yandan olayla ilgili yakalanan şüphelilerden M.A.'nın güvenlik kamerası uzmanı olduğu, şüphelilerin de soygunla ilgili 1 ay boyunca olayı en ince detayına kadar planladıkları ortaya çıktı.

Yakalanan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.