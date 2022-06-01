İzmir'de kayıp kuzenlerden biri bulundu - Haberler

İzmir'in Dikili ilçesinde kendilerinden haber alınamayan kayıp kuzenlerden 16 yaşındaki G.U. jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Yaylayurt Mahallesi'nde 8 Mart'ta okula gitmek üzere evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan 15 yaşındaki B.U'nun ailesi, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

B.U'nun lise öğrencisi kuzeni G.U'nun da 29 Mayıs'ta evden ayrılıp dönmemesi üzerine aileler, Çandarlı Jandarma Komutanlığından yardım istedi.

Jandarma, G.U'nun V.A. ile birlikte Balıkesir'de olduğunu tespit etti. V.A. ile Çandarlı Jandarma Komutanlığına gelen G.U, ifadesinde kendi rızasıyla evi terk ettiğini söyledi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından V.A. "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçundan savcılığa sevk edildi.

Eve dönmek istemeyen G.U. ise Buca Sevgi Evi'ne yerleştirildi.

Kayıp kuzen B.U'yu arama çalışmaları devam ediyor.