İzmir'de Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis ve Güven Timleri Büro Amirlikleri tarafından yapılan çalışmalarda 45'i kesilmiş hapis cezasıyla olmak üzere toplam 170 kişi ve 265 yoklama kaçağı yakalandı. Ayrıca çok sayıda silah, uyuşturucu madde ve çalıntı araç ele geçirildi.

İzmir'de Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda 170 kişi ve 265 yoklama kaçağı yakalandı

İzmir'de Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis ve Güven Timleri Büro Amirlikleri tarafından yapılan çalışmalarda 45'i kesilmiş hapis cezasıyla olmak üzere toplam 170 kişi ve 265 yoklama kaçağı yakalandı.

İzmir'de geçtiğimiz günlerde Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis ve Güven Timleri Büro Amirlikleri çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar çerçevesinde 45'i kesilmiş hapis cezasıyla aranan olmak üzere toplam 170 kişi ve 265 yoklama kaçağı yakalandı. Ayrıca 34 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 2 adet kuru sıkı tabanca, 13 adet TCK 188 uyuşturucu madde ticareti olayında 16 şahıs, 186 adet TCK 191 olayında 201 şahıs, 3 bin 251 adet uyuşturucu hap, 15 bin 497 gram narkotik madde, 1 adet çalıntı araç, 11 adet çalıntı motosiklet, 8 adet şasesi kazılmış motosiklet, 6 adet cep telefonu ve 1 adet bisiklet ele geçirildi.

Öte yandan Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği tarafından suçlularla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar çerçevesinde, geçtiğimiz günlerde Karşıyaka ilçesinde şüpheli görülen bir motosiklet durduruldu. Motor üzerindeki şüphelinin üzerinde yapılan aramada 13 kilo 920 gram esrar maddesinin ele geçirildiği belirtildi. - İZMİR