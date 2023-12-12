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İzmir açıklarında motor arızası nedeniyle botları sürüklenen 42 düzensiz göçmen kurtarıldı

12 Aralık 2023 20:08 Güncelleme: 20:10 Abone Ol

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler, lastik bottaki 42 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkardı. Ayrıca Dikili ve Çeşme ilçeleri açıklarında durdurulan 3 lastik bottaki toplam 114 düzensiz göçmen de yakalandı.