İzmir açıklarında motor arızası nedeniyle botları sürüklenen 42 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler, lastik bottaki 42 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkardı. Ayrıca Dikili ve Çeşme ilçeleri açıklarında durdurulan 3 lastik bottaki toplam 114 düzensiz göçmen de yakalandı.
İzmir açıklarında motor arızası nedeniyle botları sürüklenen 42 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Dikili ilçesi açıklarında lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekip sevk edildi.
Ekipler, lastik bottaki 42 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.
Öte yandan Dikili ve Çeşme ilçeleri açıklarında durdurulan 3 lastik bottaki toplam 114 düzensiz göçmen de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.