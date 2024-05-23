İYİ Parti Milletvekili Kürşad Zorlu, ehliyetsiz sürücüye ilişkin Kırmızı Bülten çıkarıldığını açıkladı

(ANKARA)- İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla bir kişinin ölümüne neden olan 17 yaşındaki T.C. ve onu yurt dışına kaçıran annesi yazar Eylem Tok hakkında Kırmızı Bülten çıkarıldığını bildirdi.

Kürşad Zorlu, yaptığı başvuru üzerine ilgili makamların kendisine konu hakkında bilgi verdiğini sosyal medya hesabından açıkladı:

"Vatandaşlarımızı da derinden etkileyen ve bir ehliyetsiz sürücünün çarpması sonucu Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayda şahıslar yurtdışına kaçmıştı. Kırmızı Bülten çıkarılıp çıkarılmadığı henüz kamuoyuna açıklanmamıştı.

Anne Pervin Aci'yi ziyaretimde kendisi bu hususun takipçisi olmamı benden rica etmişti, Başvurum neticesinde olayın hemen ardından yurt dışına kaçan şahıslar hakkında Kırmızı Bülten çıkarıldığı ve ilgili ülkedeki makamlarla iade konusunda iletişime geçildiği bilgisi tarafıma verilmiştir.

Hukuki sürecin ivedilikle tamamlanmasını diliyorum."