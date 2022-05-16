İsveç Dışişleri Bakanlığı: İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, NATO üyelik başvurularını görüşmek için... - Haberler

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İsveç Dışişleri Bakanlığı: İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, NATO üyelik başvurularını görüşmek için...

AA - Yusuf Kaya - Güncel
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İsveç Dışişleri Bakanlığı: İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, NATO üyelik başvurularını görüşmek için...

İsveç Dışişleri Bakanlığı: İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, NATO üyelik başvurularını görüşmek için Türkiye'ye gidecek.

İsveç Dışişleri Bakanlığı: İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, NATO üyelik başvurularını görüşmek için Türkiye'ye gidecek.

AA / Yusuf Kaya - Güncel

Dışişleri Bakanlığı, Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya, İsveç, Güncel, Haberler

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