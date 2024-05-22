İstanbul Üniversitesi ve TURMEPA, Gelibolu Kaymakamı ile Saros Körfezi Projesi hakkında görüştü

İstanbul Üniversitesi proje ekibi ve Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) uzmanları, Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı'yı ziyaret etti.

Kaymakamlık makamında gerçekleşen ziyarette Abacı, Saros Körfezi Denizel Ekosistemi Koruma ve İzleme Projesi hakkında İstanbul Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cem Dalyan ve ekibinden bilgi aldı.

Ziyarette, Saros Körfezi'nde deniz ekosisteminin rehabilite edilebilmesi amacıyla proje kapsamında planlanan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Abacı, Doç. Dr. Dalyan ve TURMEPA Kurumsal İş Birlikleri Yöneticisi Şebnem Karagürbüz ile Eğitim Programları Yöneticisi Çağıl Toparlak Alkan'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.