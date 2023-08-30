İSTANBUL-İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL: TÜRKİYE YÜZYILINI İNŞA EDİYORUZ

İSTANBUL Valiliği tarafından 30 AĞUSTOS Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü kapsamında İstanbul Arkeoloji müzesinde tören düzenlendi. Törende tebrikleri kabul eden Gül, 'Tarih boyunca bağımsızlığından ve özgürlüğünden ödün vermeyen necip milletimiz; Kurtuluş Savaşı'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde tarihin en büyük destanlarından birini yazmıştır" dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında İstanbul Arkeoloji müzesinde kabul töreni düzenlendi. Kabul töreninde İstanbul Valisi Davut Gül, 1'inci Ordu Komutanı Ali Sivri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu eşleriyle birlikte davetlileri karşıladı. İstanbul Arkeoloji müzesinde düzenlenen törene; askeri erkan, adli ve idari yargı temsilcileri, mülki idari amirleri, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, dini liderler, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının il müdürleri ve başkanları, başkonsoloslar, şehit yakınları ve gaziler, meslek odalarının temsilcileri, uluslararası kuruluşların temsilcileri, kamu yararına çalışan dernek başkanları ile basın mensupları katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunması ile başlayan programda ev sahibi olarak İstanbul Valisi Davut Gül davetlilere konuşma yaptı. Konuşmanın ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları müzik dinletisi gerçekleştirdi.

"30 AĞUSTOS; TÜRK MİLLETİNİN GÜCÜNE İNANMASI DURUMUNDA ÖNÜNDE HİÇBİR ENGELİN DURAMAYACAĞININ SİMGESİDİR"

İstanbul Valisi Davut Gül, 'Tarih boyunca bağımsızlığından ve özgürlüğünden ödün vermeyen necip milletimiz; Kurtuluş Savaşı'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde tarihin en büyük destanlarından birini yazmıştır. Geçmişi parlak zaferlerle dolu kahraman ordumuz; aziz vatanı parçalamak isteyenlere karşı inanç ve kararlılıkla olağanüstü bir mücadele vermiş. Kendisine biçilen kefeni yırtıp atmıştır. 30 Ağustos Destanı, 19 Mayıs 1919'da yakılan hürriyet meşalesinin Dumlupınar'da savaş meydanını aydınlattığı muhteşem bir zaferdir. Yeni Türk Devleti'nin kuruluşunu müjdeleyen, Türk milletinin gücüne inanması durumunda önünde hiçbir engelin duramayacağının simgesidir" diye konuştu.

"SELAM OLSUN BİR ASIR ÖNCE 'YA İSTİKLAL YA ÖLÜM!' DİYEREK BU TOPRAKLARI BİZE EBEDİ VATAN KILANLARA"

Gül, 'Kadim medeniyetimiz, insanlık tarihiyle yaşıt. Tarih sahnesine çıktığımız ilk günden beri, insanlığa yön verdik. Tarihte silinmez izler bıraktık. 1071'de, Anadolu kapısını Sultan Alparslan ile açtık. 1453'te, Sultan Fatih'le tarihe bir cihan imparatorluğu kazandırdık. 18 Mart'ta, en zor şartlarda bile Çanakkale'de düşmana geçit vermedik. 19 Mayıs'ta, Türk milletini esaret altına almaya çalışanlara karşı istiklal meşalesini yaktık. 26 Ağustos gecesi başlattığımız Büyük Taarruz'la asırlardır devam eden hayasızca akını durdurduk. 30 Ağustos'ta bu toprakların Türk Yurdu olduğunu sonsuza kadar tescil ettik. Yeniden var olduk. Selam olsun bu toprakları bize yurt kılanlara. Selam olsun yedi düvele meydan okuyanlara. Selam olsun bir asır önce 'Ya istiklal ya ölüm!' diyerek bu toprakları bize ebedi vatan kılanlara" İfadelerini kullandı.

"KADİM MEDENİYET DEĞERLERİNDEN ALDIĞI GÜÇLE TÜRKİYE YÜZYILINI İNŞA EDİYORUZ"

Davut Gül, 'Bir asrı deviren Türkiye Cumhuriyeti, tarih sahnesinde elde ettiği başarılarla parlak bir istikbale doğru emin adımlarla yürüyor. Dün olduğu gibi bugün de tarihe yön veriyor. Kadim medeniyet değerlerinden aldığı güçle, Türkiye Yüzyılını inşa ediyor. Biliyoruz ki, başta milletimiz ve memleketimiz olmak üzere; insanlığa karşı, dünyaya karşı ödevlerimiz var. Barış, huzur, kardeşlik içinde bir memleket; barış, huzur, kardeşlik içinde bir dünya için üzerimize düşen çok vazife var. Bugün bizim bayram günümüz. Büyük bir kahramanlık ve fedakarlığı anmak için bir araya geldik. ve bize bu zaferi, bu büyük mutluluğu bahşedenleri hiçbir zaman unutmadık. Unutmayacağız" şeklinde konuştu.