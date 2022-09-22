İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu devam ediyor

İstanbul'da akşam saatlerinde trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Anadolu Yakası D-100 Karayolu'nda Ünalan ile Küçükyalı arasında trafik yoğunluğu gözleniyor.

Tem Otoyolu'nda Ataşehir-Samandıra arasında araç yoğunluğu görülürken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik Altunizade'den başlıyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu Yakası girişinde de araçlar trafikte ağır ilerliyor. TEM bağlantı ve sahil yollarında da trafik yer yer yoğunlaşıyor.

Şile Otoyolu'nda ise Üsküdar-Çekmeköy arasında trafik akışında zaman zaman aksamalar meydana geliyor.

Avrupa Yakası'nda ise D-100 Karayolu Halıcıoğlu mevkisinde her iki yönde trafik yoğunken, yan yollarda araç akışı normal seyrediyor. Çağlayan-Şişli istikametinde de trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Avcılar girişinden Haramidere'ye kadar hafif trafik görülürken Haramidere ile bu noktadaki TEM bağlantı yolunda ise yoğunluk gözleniyor.

Tem Otoyolu Esenyurt mevkisinde ise yer yer araç yoğunluğu görülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritası verilerine göre, il genelindeki yoğunluk saat 20.15 itibarıyla yüzde 54 olarak ölçüldü.