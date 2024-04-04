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İsrail ordusunun saldırısında 7 çalışanı öldürülen Dünya Merkezi Mutfağı kurucusu Jose Andres: Hava saldırısı doğrudan bir saldırıydı

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İsrail ordusunun saldırısında 7 çalışanı öldürülen uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkezi Mutfağının (World Central Kitchen-WCK) kurucusu İspanyol şef Jose Andres, vurulan WCK konvoyunun İsrail ordusuyla koordineli hareket ettiğini, hava saldırısının "talihsiz bir hata"dan ziyade "doğrudan bir saldırı" olduğunu belirtti.

İsrail'in Kanal 12 televizyonuna gözyaşları içinde röportaj veren Andres, kurucusu olduğu WCK'nin 7 çalışanının İsrail hava saldırısında öldürülmesine ilişkin konuştu.

WCK konvoyunu hedef alan hava saldırısının "talihsiz bir hata" olmadığının altını çizen Andres, "Konvoyumuza yapılan hava saldırılarının talihsiz bir hata olduğunu düşünmüyorum. Bu aslında hareketleri İsrail ordusundaki herkes tarafından bilinen, açıkça işaretlenmiş araçlara yönelik doğrudan bir saldırıydı." dedi.

Andres, konvoyun Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun kontrolündeki ve ordunun uzun aramalarına tabi tutulmaksızın kimsenin içeri girişinin mümkün olmadığı bir bölgede hedef alındığını dile getirdi.

İsrail saldırılarında hayatını kaybeden WCK çalışanlarından bahsederken gözyaşlarını tutamayan Andres, daha önce Gazze'de bulunduğunu belirterek, öldürülen WCK çalışanlarından bazılarının aynı zamanda arkadaşı olduğunu söyledi.

Andres, "Zomi (Frankom), tanıyabileceğiniz en hoş insanlardan biriydi, melek gibiydi. Dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahibi insanları doyuran iyi kalpli bir kadındı." dedi.

"Halkını savunmak etraftaki herkesi öldürmek anlamına gelmiyor"

İsrail'in kendini savunma hakkının olduğuna inandığını belirten Andres, "Ancak halkını savunmak etraftaki herkesi öldürmek anlamına gelmiyor." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne ilaç ve gıda yardımlarının girişine izin vermesinin ve daha fazla sayıda kara güzergahı açmasının zaruri olduğunu vurgulayan Andres, ABD Başkanı Joe Biden ile dün yaptığı görüşmede bu konuyu gündeme getirdiğini söyledi.

Andres, İsrail'e, "Gazze'de hareket eden her şeyin mütemadiyen öldürülmesini durdurduğumuzdan emin olalım." şeklinde çağrıda bulundu.

WCK çalışanlarının öldürülmesi

İsrail'in 1 Nisan'da Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda, uluslararası yardım kuruluşu WCK çalışanları hayatını kaybetmişti.

Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'den yapılan açıklamada, Gazze'de İsrail'in saldırısında 7 çalışanın öldüğü bildirilmişti.

Hayatını kaybeden çalışanların Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD-Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilen açıklamada, ekibin saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.

Açıklamada, "Bu bir trajedi. İnsani yardım çalışanları ve siviller asla ve asla hedef olmamalı." ifadesi kullanılmıştı.

İsrail ordusundan da " Ordu, bu trajik olayın koşullarını anlamak için en üst düzeyde kapsamlı inceleme yürütüyor." açıklaması yapılmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajda, ordunun Gazze Şeridi'nde uluslararası yardım konvoyuna düzenlediği saldırıda çoğu Batı uyruklu 7 kişinin öldürülmesine ilişkin, "Savaşlarda bu tür olaylar olur, bunu sonuna kadar araştıracağız. İlgili hükümetlerle iletişim halindeyiz. Bunun yeniden olmaması için her şeyi yapacağız." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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