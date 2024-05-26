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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda 6 Filistinli hayatını kaybetti

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Uluslararası Adalet Divanının kararına rağmen İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırıda aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 6 Filistinli hayatını kaybetti.

Uluslararası Adalet Divanının kararına rağmen İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırıda aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 6 Filistinli hayatını kaybetti.

Bölgedeki tıp kaynaklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, Kuveyt İhtisas Hastanesi'ne aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 6 Filistinlinin cenazesi getirildi.

İsrail savaş uçakları tarafından düzenlenen saldırıda Refah kentinin kuzeyindeki Hırbet Ads bölgesindeki Kışta ailesine ait ev hedef alındı.

Uluslararası Adalet Divanının derhal durdurması yönündeki kararına rağmen İsrail ordusunun Refah kentine saldırıları devam ediyor.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 239'u çocuk, 10 bin 93'ü kadın olmak üzere 35 bin 903 Filistinli öldürüldü, 80 bin 420 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 285'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 634 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 518 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Güncel

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