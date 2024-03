İsrail'in Gazze'deki katliamları nedeniyle Batı Şeria'da ramazan fenerleri yanmıyor

İsrail'in Gazze'deki katliamları nedeniyle ramazana buruk giren Batı Şeria'da, geçmiş yıllarda kutsal ay boyunca cadde ve sokakları aydınlatan ramazan fenerleri ve kandiller bu sene yanmıyor.

Geleneksel olarak her yıl ramazan ayı öncesinde camilerin ve evlerin süslendiği, cadde ve sokakların fenerler, rengarenk süslemeler ve ışıklarla donatıldığı işgal altındaki Filistin kentlerinde bu yıl hüzün hakim.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler, Gazze ile dayanışma amacıyla bu yıl cadde ve sokakları süslemedi, kandilleri yakmadı.

En acı ve en çaresiz ramazan

Ramallah'ta ramazan süslemeleri satılan bir dükkan sahibi Samih Cihad, AA muhabirine, bu yıl ramazan ayının hüzünle karışık bir mutluluk getirdiğini, İsrail'in Gazze'deki katliamları nedeniyle mübarek ayın coşkusunu yaşayamadıklarını söyledi.

Uzun yıllardır ilk kez bu denli acı ve çaresizlik içinde ramazana girdiklerini dile getiren Cihad, "Geçmiş yıllarda çok fazla ramazan süslemeleri satıyorduk ancak Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında yaşanan acı olaylar nedeniyle bu yıl çok az sayıda aile bu süslemelere rağbet gösteriyor." dedi.

"Kimse mutlu değil"

Ramallah'ta çarşıda alışveriş yapan 68 yaşındaki Cemal Ebu Halid, "Kimse mutlu değil, kimsede ne sevinç kaldı ne neşe, ama hayat devam ediyor." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'deki katliamlarla ramazan sevincini de kendilerinden aldığını söyleyen Ebu Halid, İsrail'in saldırganlığının sadece Gazze'yle sınırlı kalmadığını Batı Şeria'da da her gün ölümler ve ihlaller gerçekleştirdiğini belirtti.

Ebu Halid, üzgün olduklarını ve bu yıl evlerini ramazan süsleriyle süslemediklerini dile getirdi.

Gazze'deki katliamlar nedeniyle büyük bir "çaresizlik hissi" hakim

Filistinli 70 yaşındaki Nemr Ebu Tuyur, İsrail'in Gazze'yi yerle bir ettiğini, Batı Şeria'da da durumların hiç iyi olmadığını ifade etti.

İnsanların Gazze'deki katliamlar karşısında büyük bir çaresizlik hissi yaşadığını dile getiren Ebu Tuyur, ramazan ayını sadece ibadetle geçirdiklerini söyledi.

Ebu Tuyur ayrıca bölgedeki ekonomik durumun son derece kötü olduğunu, insanların zar zor evlerini idare ettiğini sözlerine ekledi.

"Sevinç yaşayacak durumda değiliz"

Filistinli Abdulmatlab Meshal, ramazan sevincinin bu yıl kendilerine uğramadığını belirtti.

Evlerinde dahi ramazan sevinci yaşayamadıklarını dile getiren Meshal, "Çocuklar bile, Gazze'de insanlar bombalanarak ya da açlıktan ölüyor diye evleri süslemek istemedi. Sevinç yaşayacak durumda değiliz." şeklinde konuştu.

Bu durumun çarşı ve pazarlara da yansıdığına işaret eden Meshal, eski ramazanlarda çarşıların dolup taştığını ancak bu yıl sıradan günlerden farklı bir kalabalığın olmadığını ifade etti.

Meshal ayrıca İsrail'in her gün Batı Şeria'da da ihlaller gerçekleştirdiğini ve planlarını sessizce hayata geçirdiğini vurguladı.

"Bu sene ramazanı sadece kalbimizde yaşıyoruz"

Antika eşyaların yanında ramazan süsleri de satan 69 yaşındaki Hüseyin Şevamira, bu sene ramazanın çok farklı olduğunu dile getirdi.

Şevamira, "İnsanlar ramazan süsü almıyor. Kim ne için alsın ki? Açlık içinde kıvranan, bombardıman altında yaşayanlar için mi? Güzel günler mi yaşıyoruz? Bu sene ramazanı sadece kalbimizde yaşıyoruz." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 112 Filistinli öldürüldü, 72 bin 760 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 249'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 590 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 425 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 232 Hizbullah mensubu, 50 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.