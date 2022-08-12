İsrail güçleri Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimlerine karşı gösterilerde 7 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösterilere müdahalesinde 7 Filistinli yaralandı, onlarcası da atılan gazdan etkilendi.

Filistin Halk Direniş Komitesi Sorumlusu Murad Iştivi, yaptığı yazılı açıklamada, Filistinlilerin, Yahudi yerleşim birimi inşası ile Yahudi yerleşimcilerin ve İsrail güçlerinin devam eden saldırılarını protesto etmek için Kalkilya'nın doğusunda bulunan Kefer Kaddum'da cuma namazının ardından gösteri düzenlediğini aktardı.

Iştivi, İsrail güçlerinin, gösteriye müdahalesi sırasında 7 Filistinlinin kauçuk kaplı mermiyle yaralandığını, onlarcasının da atılan gazdan etkilendiğini belirtti.

Yerleşim birimi inşasını protesto için Nablus'un Beyta ve Beyt Decen beldelerinde de gösteriler düzenlendi.

Sağlık ekiplerinden alınan bilgiye göre, eyleme, kauçuk kaplı mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale eden İsrail güçleri ile Filistinli göstericiler arasında olaylar yaşandı.

Müdahale sırasında göz yaşartıcı gazdan etkilenen onlarca kişiye ilk yardım ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.

Batı Şeria'nın güneyinde ise El Halil'deki Bab ez-Zaviye Mahallesi'nde çıkan olaylar sırasında İsrail güçleri kauçuk kaplı mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Yasa dışı yerleşim birimleri

Yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı Filistinliler her hafta cuma protestolar düzenliyor.

İsrail güçleri protestoculara, gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gazla müdahale ediyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 600 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.