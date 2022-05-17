İsrail'e girişte 20 Mayıs'tan itibaren Kovid-19 testi istenmeyecek - Haberler

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İsrail'e girişte 20 Mayıs'tan itibaren Kovid-19 testi istenmeyecek

AA - Enes Canlı - Güncel
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İsrail'e girişte 20 Mayıs'tan itibaren Kovid-19 testi istenmeyecek

İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkeye girişte istenen Kovid-19 testi ve uluslararası uçuşlarda maske zorunluluğunun kaldırılacağını açıkladı.

İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkeye girişte istenen Kovid-19 testi ve uluslararası uçuşlarda maske zorunluluğunun kaldırılacağını açıkladı.

İsrail Sağlık Bakanı Nitzan Horowitz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkeye girişte yolculara zorunlu kılınan Kovid-19 testi uygulamasının 20 Mayıs'tan itibaren sonlandırılacağını duyurdu.

Horowitz, uluslararası uçuşlarda maske takılması zorunluluğunun da 23 Mayıs'tan itibaren kaldırılacağını belirtti.

İsrail, hastane, uçak, yaşlı bakımevi gibi yerler haricinde maske takılması zorunluluğunu nisan ayında kaldırmıştı.

AA / Enes Canlı - Güncel

Sağlık Bakanlığı, İsrail, Medya, Mayıs, Güncel, Haberler

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