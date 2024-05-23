İsrail, Batı Şeria'da 18 Filistinliyi daha gözaltına aldı

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da son 24 saatte 18 Filistinliyi daha gözaltına almasıyla 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 8 bin 840'a yükseldi.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim, Ramallah, Nablus, El Halil ve Eriha kentlerinde en az 18 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail askerlerinin, Filistinlilerin evlerine baskın yaptığı, tahrip ettiği ve Filistinlilere kötü muamelede bulunduğu aktarıldı.

Böylece, İsrail'in Gazze'ye şiddetli saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 8 bin 840'a yükseldiği kaydedildi.

İsrail ordusunun, 3 gün süren ve 12 Filistinlinin hayatını kaybettiği Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı saldırısında aralarında yaralı, kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldığı ve gözaltına alınanların sayısının doğrulanamadığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim'den beri İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 517 Filistinli hayatını kaybetti.