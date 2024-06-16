Milli futbolcu Serdar Saatçı, Türkiye'nin EURO 2024 kampından ayrıldı

18 Haziran'daki Gürcistan maçıyla 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası serüveninen başlayacak olacak A Milli Takım'da Almanya kampına sonradan katılan Serdar Saatçı, kamp yapılan tesisten ayrıldı.

SERDAR SAATÇI KAMPTAN AYRILDI

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 kamp çalışmalarına katılmak üzere kafileye dahil edilen Serdar Saatçı, antrenmanlarını tamamlayarak bu sabah takımın Barsinghausen'deki kamp tesisinden ayrıldı.

NE OLMUŞTU?

TFF daha önce yaptığı açıklamada, "Portekiz'in Braga kulübünde forma giyen Ümit Millî Takım oyuncumuz Serdar Saatçı, A Millî Takımımızın Almanya'daki kamp çalışmalarında yer almak üzere Hannover'e yolculuk edecek kafileye dahil edildi" ifadelerine yer vermişti.