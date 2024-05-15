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İsrail askeri Gazze'deki çatışmalarda hayatını kaybetti

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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarına devam ettiği Gazze Şeridi'nin güneyindeki çatışmalarda bir İsrail askerinin öldüğü belirtildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 19 yaşındaki Ira Gispin adlı İsrail ordusunda çavuş olarak görev yapan askerin Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda hayatını kaybettiği duyuruldu. İsrail ordusunun toplam kaybının 621'e yükseldiği, Gazze'nin karadan işgali sürecinde ise 273 askerin öldüğü bildirildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarına devam ettiği Gazze Şeridi'nin güneyindeki çatışmalarda bir İsrail askerinin öldüğü belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, 19 yaşındaki Ira Gispin adlı İsrail ordusunda çavuş olarak görev yapan askerin Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda öldüğü duyuruldu.

Açıklamada, ölen askerle birlikte 7 Ekim'den bu yana İsrail ordusunun toplam kaybının 621'e yükseldiği, Gazze'nin karadan işgali sürecinde ise 273 askerin öldüğü bildirildi.

Kara saldırıları sırasında 1689 ve toplamda 3 bin 456 İsrail askerinin yaralandığı bilgisine yer verilirken, İsrail ordusunun açıkladığı ölü ve yaralı asker sayılarının gerçeği yansıtmadığı yönünde iddialar bulunuyor.

Kaynak: AA / Güncel

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