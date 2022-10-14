Isparta gündem haberleri: Eğirdir Gölü'nde cesedi bulunan Selcan, limanda tek başına dolaşmış (2) Güncel Haberler Isparta gündem haberi: TOPRAĞA VERİLDİIsparta'da, Eğirdir Gölü'nde cansız bedeni bulunan Selcan Kukulu için ilçeye bağlı Akdoğan köyünde cenaze namazı kılındı. TOPRAĞA VERİLDİ Isparta'da, Eğirdir Gölü'nde cansız bedeni bulunan Selcan Kukulu için ilçeye bağlı Akdoğan köyünde cenaze namazı kılındı. Köy camisindeki cenazede baba Ayhan Kukulu ve anne Güldane Kukulu, uzun süre gözyaşı döktü. Güldane Kukulu, "Yavrum, kuzum; nereye gidiyorsun?" diyerek ağladı. Selcan Kukulu'nun cenazesi, kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Eğirdir Isparta Güncel Haberler

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