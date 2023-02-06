Üye Girişi
Haberi Paylaş

İskenderun Limanı rıhtımında deprem nedeniyle çökme oldu

Güncel Haberler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem nedeniyle İskenderun Limanı'nda rıhtımda yer yer çökmeler olduğunun tespit edildiğini, diğer limanlarda operasyonların devam ettiğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem nedeniyle İskenderun Limanı'nda rıhtımda yer yer çökmeler olduğunun tespit edildiğini, diğer limanlarda operasyonların devam ettiğini bildirdi.

Genel Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan açıklamada, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrasında kıyı tesislerindeki hasar tespitinde İskenderun Limanı rıhtımında yer yer çökmeler olduğunun belirlendiği ifade edildi.

Açıklamada, diğer limanlarda olumsuz bir durum yaşanmadığı, İskenderun Limanı hariç diğer limanlarda operasyonların devam ettiği kaydedildi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş İskenderun Denizcilik Twitter Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title