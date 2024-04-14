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İran'ın İsrail'e yönelik saldırı sonrası gelişmeler

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- İran'ın İsrail'e yönelik füze ve İHA saldırısının ardından gelişmeler izleniyor.

14.00 - Yüksek Seçim Kurulu, yerel seçimlere yönelik itirazları görüşmeye devam edecek. (GÖRÜNTÜLÜ)

14.00- İsrail ile ticaretin durdurulması talebiyle yurt genelinde eş zamanlı kitlesel eylemler gerçekleştirilecek. Ankara'da Ticaret Bakanlığı önünde, İzmir'de Konak meydanında, İstanbul Üsküdar'da eylemler düzenlenmesi bekleniyor. (GÖRÜNTÜLÜ)

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Kaynak: ANKA / Güncel

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