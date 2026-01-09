Haberler

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı: Gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye yükseldi

Güncelleme:
İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının 42'ye yükseldiği bildirildi. 12 gündür devam eden eylemlerde 34 eylemci ve 8 emniyet güçleri üyesi hayatını kaybetti.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının 42'ye yükseldiğini bildirdi.

ABD merkezli HRANA'ya ait internet sitesinde yayımlanan raporda, ülkede 12 gündür süren gösterilere ilişkin bilgi verildi.

Buna göre bu süre içinde ülkedeki 31 eyaletin tamamında meydana gelen gösterilerde 5'i 18 yaşından küçük toplam 34 eylemci ve emniyet güçlerine bağlı 8 kişi hayatını kaybetti.

Ülke genelinde toplam 2 bin 277 kişi gözaltına alındı.

Yaralanmaların büyük ölçüde saçma ve plastik mermi isabeti sonucu meydana geldiği belirtildi.

İran makamlarından gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

HRANA, dün 11'inci güne ilişkin raporunda ölü sayısının 38'e, gözaltına alınanların sayısının da 2 bin 217'ye yükseldiğini duyurmuştu.

? İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Tesnim Haber Ajansı, gösterilerde yaralanan polis sayısının 568'e ve milis gücünün (Besic) 66'ya yükseldiğini duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki protestolara ilişkin yaptığı açıklamalarda, protestocuların öldürülmesi halinde ABD'nin yardıma koşacağını ve Tahran yönetimine sert bir darbe vuracağını söylemişti.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından 5 Ocak'ta yapılan açıklamada, göstericilere müsamaha gösterilmeyeceği duyurulmuştu.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
