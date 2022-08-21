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İNKUM'DA HAFTA SONU YOĞUNLUĞU; GİRİŞLER KAPATILDI

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BARTIN'ın mavi bayraklı tek plajı olan İnkum'da hafta sonu nedeniyle yoğunluk oluşunca girişler, jandarma ekiplerince kapatıldı.

BARTIN'ın mavi bayraklı tek plajı olan İnkum'da hafta sonu nedeniyle yoğunluk oluşunca girişler, jandarma ekiplerince kapatıldı.

Mavi bayraklı 3 kilometre kumsalı bulunan İnkum'da hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Tatil beldesindeki bütün otoparklar ve yol kenarları araçlarla doldu. Jandarma ekipleri, İnkum boğaz kavşağında yolu kapatarak, sürücülerin devam etmesine izin vermedi. Sadece İnkum'da ikametgahı olanlar ile pansiyon ve otellerde kalanlara evrak gösterme şartıyla geçiş izni verildi. İnkum sahilindeki yoğunluk ise havadan görüntülendi.

Bartın'ın diğer sahilleri Güzelcehisar, Mugada, Amasra ve Çakraz'da da yoğunluk gözlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Bartın Tatil Güncel Haberler

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