Üye Girişi
Haberler

İletişimliler Vakfı, 50. Yılını Dolduran Gazetecilere Ödül Verdi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Üniversitesi İletişimliler Vakfı (İLEV), meslekte 50 yılını dolduran gazetecilere ödül verdi. Ödül töreninde konuşan gazeteci Orhan Uğuroğlu, 50 yıl boyunca gazetecilik yapmanın tutku ve hayat tarzı olduğunu belirtti.

(ANKARA) - Ankara Üniversitesi İletişimliler Vakfı (İLEV), meslekte 50 yılını dolduranlara ödül verdi. Ödül alan isimlerde yer alan gazeteci Orhan Uğuroğlu, "Kalemini kır, sakın satma" ilkesiyle 50 yıl gazetecilik yaptığını söyledi.

İLEV'in "Meslekte 50. Yıl Onur Günü" ödül töreni, Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü'nde yapıldı.

Törende konuşan İLEV Başkanı Ali İnandım, yapay zekanın gazeteciliğe karşı bir tehdit oluşturduğunu, teknolojik gelişmenin insanın tuzağı olmaması gerektiğini söyledi. İnandım, törenin amacının son 30 yılda azalan usta çırak ilişkisini yeniden canlandırmak olduğunu dile getirdi. Genç gazetecileri uyaran İnandım, "Dere, yatak değiştirir. Bunun farkına varmalısınız. Derenin kuruduğu tarafta kalmayın" dedi.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Fatih Keskin de İnandım'a destek çıkarak, bir mesleğin varoluşunun ilk koşulunun ustaların varlığı olduğuna dikkati çekti.

Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Kenan Şener ise Gazeteciler Cemiyeti'nin gençlerle için dayanışma içinde olduğunu vurguladı. Şener, gazeteceleri geçmişte öldürüldüğünü, tutuklandığını bugün de aynı sorunları yaşadığını söyledi.

Ödül alan gazetecilerden Orhan Uğuroğlu da gazeteciliğin bir tutku ve hayat tarzı olduğunu belirterek, "(Kalemini kır, sakın satma) sözüyle 50 yıl gazetecilik yaptım" diye konuştu.

Törende, Emin Koç, Emin Varol, Remzi Dilan ve Şefik Kahramankaplan'ın da aralarında bulunduğu meslekte 50 yılını dolduran gazetecilere ödülleri verildi. Gazeteciler Cemiyeti'i de katkılarından dolayı ödül aldı.

Ödüllerin verilmesinin ardından toplu fotoğraf çektirildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Ankara Üniversitesi Ankara Medya Kültür Sanat Güncel Haberler

Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye'ye getirildi

Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye'ye getirildi

 Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan'ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız

Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan'ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız

 Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı

Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı

Bakmadan Geçme

Dünya'ya benzeyen yeni bir gezegen keşfedildi? Gliese 12 b özellikleri neler? Trakya'ya nükleer santral mi yapılacak? Nükleer santral nereye, ne zaman yapılacak? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi! Kızılcık Şerbeti 64. bölüm canlı izle! Show TV Kızılcık Şerbeti yeni bölüm neler oldu? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi! Yeni Call of Duty oyununun ismi resmi olarak açıklandı! Call of Duty: Black Ops 6 tanıtım tarihi duyuruldu Vakıfbank çöktü mü? Vakıfbank mobil uygulaması neden açılmıyor? Yalı Çapkını CANLI İZLE! 24 Mayıs Yalı Çapkını 71. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 23-24 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi! FENERBAHÇE BEKO- PANATHINAIKOS MAÇI CANLI İZLE! #127936 Fenerbahçe- Panathinaikos maçını canlı (HD) izleme linki! FENERBAHÇE BEKO- PANATHINAIKOS FİNAL FOUR maçı ne zaman? Fenerbahçe- Panathinaikos maçı saat kaçta hangi kanalda? #127936 ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Mayıs 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Dolu yağışı sırasında nelere dikkat edilmeli? Araç kaplama doludan korur mu? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi!
Sele kapılan 2 çocuk sürüklenerek aracın altına girdi! Yüreklerin ağza geldiği anlar kamerada

Sele kapılan 2 çocuk sürüklenerek aracın altına girdi! Yüreklerin ağza geldiği anlar kamerada
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title