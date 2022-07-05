Sıcaktan bitkin düşen kerkenez yavruları tedaviye alındı Iğdır'da sıcaktan bitkin düşen kerkenez yavrularına müdahale edildi. Iğdır'da sıcaktan bitkin düşen kerkenez yavrularına müdahale edildi. Bayraktutan köyündeki kırsal arazide 2 kerkenez yavrusu gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen DKMP ekibi, kerkenez yavrularının yuvalarını uçmak için terk ettiklerini ve sıcak havadan bitkin düştüklerini belirledi. Hava sıcaklığının 35 derecenin üstünde seyrettiği kentte sıcaklardan etkilenip hareketsiz kalan kerkenez yavruları, DKMP ekibince tedaviye alındı. Su ve yiyecek takviyesi yapılan kuşlar sağlıklarına kavuşunca yuvalarına bırakılacak. AA / Iğdır Dkmp - Güncel Güncel Haberler

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