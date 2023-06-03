İETT otobüsü yanlış park edilen araçtan dolayı geçemedi: Metrelerce araç kuyruğu oluştu

Arnavutköy'de yanlış park edilen otomobilden dolayı seyir halinde olduğu yolda ilerleyemeyen İETT otobüsü, cadde üzerinden geçiş yapamadı. Otobüsün arkasında metrelerce araç kuyruğu oluşurken, yaşanan duruma diğer sürücüler tepki gösterdi.

Arnavutköy'de yanlış park edilen otomobilden dolayı seyir halinde olduğu yolda ilerleyemeyen İETT otobüsü, cadde üzerinden geçiş yapamadı. Otobüsün arkasında metrelerce araç kuyruğu oluşurken, yaşanan duruma diğer sürücüler tepki gösterdi.

Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde hatalı park yapan bir sürücü yüzünden İETT şoförü cadde üzerinden geçiş yapamayınca arkasında metrelerce araç kuyruğu oluştu. Yaşanan duruma sürücüler ve vatandaşlar tepki gösterdi. Olay yerine ihbar üzerine gelen polis ekipleri, plaka üzerinden sürücüye ulaşmaya çalışsa da başarılı olamadı. Sürücüler, alternatif bir yol bularak olay yerinden ayrılmaya çalıştı.

Oluşan trafikte kalan sürücü Mustafa Vural, "Ne düşüneceğimize henüz karar veremedik. Ülkede en büyük sorun cahillik, bununla beraber eğitim sıkıntısı yaşandığı için bu noktadayız" diyerek tepki gösterdi. - İSTANBUL