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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Filistin Büyükelçisi ile bir araya geldi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ve beraberindekilerle bir araya geldi. Yerlikaya, görüşmede Filistinli şehitlere Allah'tan rahmet diledi ve Türkiye'nin her zaman Filistinli kardeşlerinin yanında olduğunu vurguladı. AFAD Başkanı Okay Memiş ve Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros da görüşmeye katıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ve beraberindekilerle bir araya geldi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Dost ve kardeş ülke Filistin'in kıymetli Büyükelçisi Sayın Faed Mustafa ile bir araya geldik. Sayın Büyükelçiye nazik ziyaretleri için teşekkür ederim. 7 Ekim'den bu yana zalimlikte sınır tanımayan saldırılarda hayatını kaybeden Filistinli şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta ifade ettikleri gibi, 'Gazze Filistinlilerindir ve ebediyen de öyle kalacaktır.' Türkiye, her daim Filistinli kardeşlerinin yanındadır ve daima da yanında olmaya devam edecektir."

Görüşmede, AFAD Başkanı Okay Memiş ve Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros da hazır bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

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