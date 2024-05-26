İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'deki Zincirleme Trafik Kazası İçin Başsağlığı Diledi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de TAG Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır'dan İstanbul'a gitmekte olan bir yolcu otobüsü, Mersin ili Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi mevkisinde otobanda, 2 binek araç ve 1 kamyonla çarpıştı. İlk belirlemelere göre kazada maalesef 10 vatandaşımız hayatını kaybetti, 39 vatandaşımız ise yaralandı. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.