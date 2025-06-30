İBB soruşturmasında kaçırılan tablolar bulundu

İBB soruşturmasında kaçırılan tablolar bulundu
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İBB soruşturmasında kaçırılan tablolar bulundu
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İBB'ye ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında "şüpheli" olarak gözaltına alınan Murat Kapki'ye ait olduğu değerlendirilen çok sayıda tablo, polis tarafından Maslak ve Teşvikiye'de düzenlenen operasyonla ele geçirildi. Objelerin toplam piyasa değeri yaklaşık 5 milyon 100 bin lira olarak belirlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Soruşturmada "şüpheli" olarak gözaltına alınan ve sorgulanan Murat Kapki'ye ait olduğu değerlendirilen çok sayıda tablonun izini süren İstanbul Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, bir dizi operasyon düzenledi.

GÖZALTI ÖNCESİ DEPOYA TAŞINMIŞLAR

Soruşturmada zanlı Murat Kapki'nin yeğeni olduğu belirtilen Berat Kapki'nin ifadesine göre, amcasının Acarkent'teki villasında yaklaşık 45-50 adet, her biri yaklaşık 100 bin dolar değerinde tablo bulunduğu, söz konusu tabloların gözaltı öncesinde bir depoya taşındığı iddia edilmişti.

İBB soruşturmasında kaçırılan tablolar bulundu

143 PARÇANIN DEĞERİ 5 MİLN 100 BİN LİRA

Verilen ifade ve bilgiler ışığında harekete geçen Mali Şube polisi, 23 ve 24 Haziranda Maslak ve Teşvikiye'de belirlenen depolara operasyon düzenledi. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda, villadan taşındığı ileri sürülen 28 adet maket araba bir maket nostalji tramvay, bir mermer heykel, maket tekne, 64 figür, 2 balon köpek biblosu, 10 cam biblo, 35 tablo olmak üzere piyasa değerleri yaklaşık 5 milyon 100 bin lira olan 143 parça ele geçirildi. El konulduğu öğrenilen tablolar ve materyaller, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

İBB soruşturmasında kaçırılan tablolar bulundu

İBB soruşturmasında kaçırılan tablolar bulundu

İBB soruşturmasında kaçırılan tablolar bulundu

İBB soruşturmasında kaçırılan tablolar bulundu

İBB soruşturmasında kaçırılan tablolar bulundu

İBB soruşturmasında kaçırılan tablolar bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıÇengelköylü:

HALEN ÖZGÜR EFENDİ KURULTAY SORUŞTURMASI KARARA BAĞLANMADI EKREM BAŞKANIMIZ İÇİN MİTİNG YAPACAĞIM DİYOR SAVUNDUĞUN KİŞİ İBB Yİ SOYMUŞ SOĞANA ÇEVİRMİŞ HANİ BİR SÖZ VARDIR ARKADAŞININ ADINI VER SENİN KİM OLDUĞUNU SANA SÖYLEYEYİM ÖZGÜR EFENDİ SANA MİLYONLARCA KİŞİ SENİN KİM OLDUĞUNU SÖYLEDİ ARTIK GÜNDEMDEN DÜŞ

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

İMAMOĞLUNUN BABASININ EVİNİN YANINDA ARAZİDE PARA ARAYANLAR UMDUĞUNU BULAMADI HERKES AYAKKABI KUTUSUNDA AYAKKABI SAKLIYOR HİÇ BİR ŞEY BULAMADILAR ŞİMDİ RESİM MESİM DOSYA KAĞIDI SİLGİ KALEMTRAŞ BULDUK DİYE SEVİNİYORLAR

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Haber YorumlarıFirat Tas:

Hırsızlık ve talanda çığır açmış AK haramiler

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