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Hindistan'da otobüs yangını: 9 kişi hayatını kaybetti

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Haryana'nın Nuh bölgesinde bir yolcu otobüsü alev aldı ve 9 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Hindistan'ın Haryana eyaletinin Nuh bölgesi yakınlarında bir yolcu otobüsünün alev alması sonucu, 9 kişi yaşamını yitirdi.

Hindustan Times'ın haberine göre, Haryana'nın Nuh bölgesi yakınlarında yaklaşık 60 yolcunun bulunduğu bir otobüs alev aldı.

Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Polis, yangının kontrol altına alındığını ve yaralıların hastaneye kaldırıldığı açıkladı.

Kaynak: AA / Güncel

Hindistan Haryana Ulaşım Kaza Dünya Güncel Haberler

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