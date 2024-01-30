Havza'da polis ekipleri vatandaşları dolandırıcılık ve hırsızlık konusunda bilgilendirdi
Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Amirliği ekipleri, vatandaşlara dolandırıcılık ve evden hırsızlık olaylarına karşı alınabilecek tedbirleri anlattı. Ekipler, kapıların kilitlenmesi ve telefon dolandırıcılığına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
Havza'da polis ekipleri vatandaşları, dolandırıcılık ve evden yapılan hırsızlıklara karşı bilgilendirdi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Amirliği ekipleri, Mehmetçik Meydanı ile Kevser Parkı'nda vatandaşlara dolandırıcılık ve evden hırsızlık olaylarına karşı alınabilecek tedbiri aktardı.
Hırsızlar için kapı önündeki paspas ve ayakkabıların bile fırsat olduğunu belirten ekipler, kapıların mutlaka kilitlenmesi, ayrıca telefon ve dijital dolandırıcılık konusunda da dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.