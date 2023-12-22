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Havza'da Cumhuriyet'in 100. Yılı Etkinlikleri Kapsamında Bocce Turnuvası Sona Erdi

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Havza Kaymakamlığı tarafından düzenlenen kurumlar arası bocce turnuvası sona erdi. Turnuvada Havza Milli Eğitim Müdürlüğü birinci oldu. Havza Kaymakamlığı ise üçüncü olarak tamamladı. Dereceye giren takımlara madalyalar verildi.

Havza Kaymakamlığı tarafından Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen kurumlar arası bocce turnuvası, sona erdi.

Havza Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi iş birliğiyle Havza Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada 16 takım, 4 grup halinde mücadele etti.

Turnuvanın finalinde Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezini 9-4 yenen Havza Milli Eğitim Müdürlüğü birinci oldu.

Havza Vergi Dairesini mağlup eden Havza Kaymakamlığı da turnuvayı üçüncü olarak tamamladı.

Müsabakaların ardından dereceye giren takımlara madalyaları Kaymakam Mustafa Ayvat, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun ile Havza Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Zeki Kurt tarafından verildi.

Ayvat, turnuvanın Cumhuriyet'in ilanının 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlendiğini belirterek, "Turnuvada amacımız kurumlarımız arasındaki diyalogu geliştirmek ve çalışanlarımızın moral ve motivasyonlarını artırmaktı. Turnuvamıza katılarak centilmence mücadele eden tüm mesai arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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