Hamas, siyasi bürosunu taşımayacak

Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk, Filistinli direniş grubunun, Katar'ın başkenti Doha'daki siyasi bürosunu başka bir ülkeye taşıyacağı yönündeki iddiaları yalanladı.

İran'ın Arapça yayın yapan Al-Alam televizyonuna konuya ilişkin açıklama yapan Merzuk, Filistinli direniş grubunun, siyasi bürosunu Katar'dan taşımayı düşünmediğini bildirdi.

Merzuk, siyasi merkezin başka bir ülkeye taşınmasının şu an gündemde olmadığını, ancak böyle bir senaryoda bu ülkenin "Ürdün" olacağını aktararak, " Ürdün, Filistin direnişini destekleyen bir ülke ve Hamas, Ürdün hükümetiyle olumlu bir ilişki sürdürüyor." dedi.

Nisan başında Hamas'ın Doha'daki siyasi bürosunu başka bir ülkeye taşımayı değerlendirdiği iddia edilmiş, söz konusu ülkeler arasında Türkiye, Irak ve Suriye'nin adı geçmişti.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mescid el-Ensari ise Doha'nın, Hamas ile İsrail arasında yürüttüğü arabuluculuk rolüne ilişkin 23 Nisan'da düzenlediği basın toplantısında, "Bu konuda veya Hamaslı yöneticilerle ilgili herhangi bir karar yok." ifadesini kullanmıştı.

Ensari, Katar'daki Hamas ofisinin, iletişim kanallarını açmak amacıyla ABD'yle koordinasyon içinde kurulduğuna ve çok da başarılı olduğuna dikkati çekmişti.

Hamaslı yetkililerin istedikleri gibi ülkeye giriş çıkış yapabildiklerini aktaran Ensari, Doha'nın arabuluculuk rolüyle herhangi bir baskı kurmadığını kaydetmişti.