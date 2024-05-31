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Hafta sonu hangi sınav var? 1 – 2 Haziran'da hangi sınav, ne sınavı var?

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Birçok kişi tarafından bugün hangi sınavın yapılacağı konusu merak ediliyor. Peki, Hafta sonu hangi sınav var? 1 – 2 Haziran'da hangi sınav, ne sınavı var? ÖSYM sınav takvimine göre güncel bilgiler.

Hafta sonu hangi sınav var? Sorusu, özellikle 1 – 2 Haziranın gelmesiyle beraber birçok kişinin merak ettiği konular arasında üst sıralarda yer almaktadır. Bu haberimizde merak edenler için Hafta sonu hangi sınav var? 1 – 2 Haziran'da hangi sınav, ne sınavı var? Sorularını yanıtlayacağız. Peki, Hafta sonu hangi sınav var? 1 – 2 Haziran'da hangi sınav, ne sınavı var? İşte güncel ÖSYM sınav takvimi ve Bugün hangi sınav var? hakkında merak edilenler!

HAFTA SONU HANGİ SINAV VAR?

Hafta sonu, yani 1-2 Haziran'da çeşitli sınavlar gerçekleştirilecek. İlk olarak, 1-2 Haziran tarihlerinde, üç oturumda yüz yüze yapılacak olan ATA AÖF Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı var. Bununla birlikte, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2 Haziran'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınav uygulanacak. ÖSYM tarafından da aynı gün, yani 2 Haziran'da 2024-YDUS 1. Dönem Sınavı gerçekleştirilecek.

Emir Ceran
Emir Ceran
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