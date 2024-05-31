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TÜİK VERİLERİ AÇIKLADI! Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde kaç büyüdü?

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TÜİK VERİLERİ AÇIKLADI! Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde kaç büyüdü? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye ekonomisinin ilk çeyrek büyüme oranını açıkladı. Bu veri, ülkenin ekonomik performansını gösteriyor ve yatırımcılar için önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor. Açıklanan oran, Türkiye'nin ekonomik büyüme hızını ve genel ekonomik durumunu yansıtıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yılın ilk çeyreğine ait verileri paylaştı. Ekonomiyi yakından takip edenler, TÜİK'in yılın ilk çeyreğine dair verilerini merak ediyor. TÜİK VERİLERİ AÇIKLADI! Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde kaç büyüdü? İşte merak edilenler...

TÜRKİYE EKONOMİSİ YÜZDE KAÇ BÜYÜDÜ?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı ilk çeyreğine ilişkin büyüme verisini açıkladı. Buna göre, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2024 yılı birinci çeyrek ilk tahmini; bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,7 arttı.

TÜİK VERİLERİ AÇIKLADI! Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde kaç büyüdü?

EN ÇOK ARTIŞ İNŞAAT SEKTÖRÜNDE

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2024 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; inşaat sektörü toplam katma değeri yüzde 11,1, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 5,5, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 5, sanayi yüzde 4,9, tarım yüzde 4,6, hizmetler yüzde 4,3, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 3,3, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 2,8, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,5 ve finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 2 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,4 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2024 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,8 arttı.

TÜİK VERİLERİ AÇIKLADI! Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde kaç büyüdü?

GSYH 2024 YILINDA BİRİNCİ ÇEYREK DEĞERİ 285 MİLYAR 572 MİLYON

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2024 yılının birinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 90,0 artarak 8 trilyon 822 milyar 248 milyon TL oldu. GSYH'nin birinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 285 milyar 572 milyon olarak gerçekleşti.

HANEHALKI HARCAMALARI HIZLI BÜYÜDÜ

Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2024 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 7,3 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 3,9, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 10,3 arttı.

MAL VE HİZMET İTHALATI YÜZDE 3,1 AZALDI

Mal ve hizmet ihracatı, 2024 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 4,0 artarken ithalatı yüzde 3,1 azaldı.

İşgücü ödemeleri, 2024 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 108,4 arttı. Net işletme artığı/karma gelir yüzde 107,8 arttı.

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın birinci çeyreğinde yüzde 37,8 iken, bu oran 2024 yılı birinci çeyreğinde yüzde 42,0 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise geçen yılın birinci çeyreğinde yüzde 40,0 iken, 2024 yılı birinci çeyreğinde yüzde 44,2 oldu.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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