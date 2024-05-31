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Üvey babanın kayıp olarak aradığı 2 kızı istismar ettiği ortaya çıktı! Olay ne, ne oldu? Üvey baba tutuklandı mı?

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Üvey babanın, istismar ettiği iki kızını kayıp olarak aradığı iddia edildi. İddialar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında üvey baba hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. Olayın detayları ve süreci hakkında daha fazla bilgi bekleniyor.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkan Selahattin Bey, evden kaçan üvey kızlarına aramak için yayına çıktı. 14 gün sonra bulunan genç kızlar ise üvey babaları tarafından yıllardır istismar edildiklerini söyledi. Görüntüleri izleyen Müge Anlı, canlı yayında ateş püskürdü. Peki, Olay ne, ne oldu? Üvey baba tutuklandı mı?

MÜGE ANLI'DA ÜVEY BABA SKANDALI NE?

Canlı yayında görüntülü olarak Selahattin Bey'e bağlanan Müge Anlı "Gözünüz aydın kızlar bulundu. Sen utanmadan nasıl benim stüdyoma geldin? Allah seni şaşırttı mı, yanılttı mı? Sen utanmadan bu kızları aramak için benim stüdyoma nasıl geldin? Terbiyesiz adam. Senin bu kızlara yaptıkların videosu elimde. Ahlaksız... Sen bundan sonra bana değil savcı ve hakime söyleyeceksin. Sen bu kızları istismar edip nasıl gelip bir de ararsın? Ben gözüme mi inanacağım sana mı? Bütün videoların elimde. Sen nasıl bir anlaşma istiyorsun?" dedi.

Üvey babanın kayıp olarak aradığı 2 kızı istismar ettiği ortaya çıktı! Olay ne, ne oldu? Üvey baba tutuklandı mı?

NE OLDU?

Hakkındaki iddiaları kesin bir dille yalanlayan adam, asıl mağdurun kendisi olduğunu söyleyerek "Ben böyle bir şey yapmadım. O videolar bize de geldi. Biz konuştuk, anlaşmaya çalışıyoruz. Ne anlatayım? Beni uyutup yaptıklarını mı? Beni uyutarak istediklerini yaptılar" ifadelerini kullandı. Adamın sözleri karşısında küplere binen Müge Anlı "Hadi oradan. Ben 34 yıllık televizyoncuyum, sen televizyonun düğmesini açamazken ben program yapıyordum. Ben neyin montaj neyin kurgu olduğunu anlayabilirim. Sen bu görüntüler çekilirken uyumuyordun" diyerek öfke kustu.

Üvey babanın kayıp olarak aradığı 2 kızı istismar ettiği ortaya çıktı! Olay ne, ne oldu? Üvey baba tutuklandı mı?

ÜVEY BABA TUTUKLANDI MI?

Üvey baba canlı yayında polis ekipleri tarafından göz altına alındı.
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Kaynak: Haberler.com / Gündem

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