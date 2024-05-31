Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim? Jose Mourinho imzayı attı mı?

Fenerbahçe'nin başkan adayı Aziz Yıldırım'ın teknik direktör vaadi olan Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzalayıp imzalamadığı merak ediliyor. Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal'ın sözleşmesi bugün itibarıyla sonra erdi. Peki Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim? Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim? Jose Mourinho imzayı attı mı? İşte ayrıntılar...

FENERBAHÇE'NİN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?

Süper Lig devi Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın teknik direktör vaadi olan Jose Mourinho için sıcak bir gelişme yaşandı. Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

ALİ KOÇ TRANSFERİ BİTİRDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Ali Koç, Jose Mourinho ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Acun Ilıcalı ve Ali Koç, Londra'ya gidiyor. Jose Mourinho ile buluşup Şampiyonlar Ligi finalini beraber izleyecekler.

AZİZ YILDIRIM DEVREYE GİRMİŞTİ

Sarı-lacivertlilerin başkan adayı Aziz Yıldırım, geçtiğimiz gün açıklama yaparak, "Jose Mourinho imzayı attı, gelmeme durumu yok." ifadelerini kullanmıştı.

FENERBAHÇE'DE SON DURUM

Bu sezon da Süper Lig'de şampiyonluk hedefine ulaşamayan Fenerbahçe'de, teknik direktör İsmail Kartal ile yola devam etmeme kararı alınmıştı.

Fenerbahçe, 10 sezon boyunca şampiyonluğa hasret kaldı ve son 3 sezonda Süper Lig'i 2. sırada tamamladı. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 2023-2024 ve 2022-2023 sezonlarında Galatasaray'ın, 2021-2022 sezonunda ise Trabzonspor'un gerisinde kaldı.