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Jose Mourinho hangi takımın teknik direktörü? Jose Mourinho hangi takımlarda görev aldı?

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Günlerdir Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemine gelen başarılı teknik direktör Jose Mourinho için önemli bir gelişme yaşandı. Peki, Jose Mourinho hangi takımın teknik direktörü? Jose Mourinho hangi takımlarda görev aldı?

Jose Mourinho hangi takımın teknik direktörü? Birçok taraftar tarafından araştırılıyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemine gelen ünlü teknik direktör Jose Mourinho için yeni bir gelişme yaşandı. Mourinho'ya en iyi teklifi Fenerbahçe'nin yaptığı ve Mourinho'nun da Fenerbahçe'ye daha sıcak baktığı kaydedildi. Peki, Jose Mourinho hangi takımın teknik direktörü? Jose Mourinho hangi takımlarda görev aldı?

JOSE MOURİNHO HANGİ TAKIMIN TEKNİK DİREKTÖRÜ?

Fenerbahçe'de seçimler yaklaşırken çalışmalarını Ankara'da sürdüren başkan adayı Aziz Yıldırım, uzun süredir gündemde olan dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho transferini bitirdiğini duyurdu. "Mourinho olmazsa Aykut Kocaman ile çalışır mısınız?" sorusunu yanıtlayan Yıldırım, "Jose Mourinho imzayı attı, gelmeme durumu yok" ifadelerini kullandı. Buna göre artık Jose Mourinho Fenerbahçe'nin tekdik direktörüdür.

JOSE MOURİNHO HANGİ TAKIMLARDA GÖREV ALDI?

Benfica (asistan antrenör)

Sporting Lizbon (asistan antrenör)

Porto (teknik direktör)

Chelsea FC (teknik direktör)

Internazionale (teknik direktör)

Real Madrid CF (teknik direktör)

Chelsea FC (teknik direktör, ikinci dönem)

Manchester United (teknik direktör)

Tottenham Hotspur (teknik direktör)

Emir Ceran
Emir Ceran
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