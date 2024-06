Hacılar Belediyesi Kurban Bayramı'nda Temizlik Çalışmalarını Sürdürüyor

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, ilçede Kurban Bayramı'nın huzur içerisinde idrak edildiğini bildirdi.

Özdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, bayramda da belediye faaliyetlerinin aralıksız sürdüğünü belirtti.

Belediye çalışanlarının gece gündüz sahada olduğunu ifade eden Özdoğan, şunları kaydetti:

"Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ekiplerimiz, ilçemizin her noktasında kurban atıklarını toplamak için yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Hacılar'ımız her zamanki gibi pırıl pırıl olsun diye gece boyu çalışmayı sürdürecek ekiplerimize teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum. Ekiplerimiz, bayram boyunca vatandaşların kurban atıklarını düzenli ve hijyenik bir şekilde toplarken, ilçenin genel temizliğini sağlamak adına yoğun bir mesai harcıyorlar. Ekiplerimizin özverili çalışmaları sayesinde Hacılar'ın her zamanki gibi temiz ve düzenli bir görünüme kavuşuyor."