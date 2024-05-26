Gürcistan Cumhurbaşkanı, muhalefete birlik çağrısında bulundu

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyonu sürecinin güçlendirilmesi yönünde muhalefet partilerine birlik çağrısında bulundu.

Zurabişvili, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te cumhuriyetin 106. yıl dönümü vesilesiyle gece saatlerinde düzenlenen kutlama programında yaptığı konuşmada, veto ettiği "yabancı etkinin şeffaflığı" hakkındaki yasaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İktidar partisi Gürcü Hayali'nin girişimi ile parlamentoda onaylanan söz konusu yasayı ülkenin AB ile entegrasyonu sürecinde bir "tehdit" olarak niteleyen Zurabişvili, Avrupa ile entegrasyon sürecinin daha da güçlendirilmesi için muhalefet partilerini birlik olmaya çağırdı.

Zurabişvili, "Size bir tür eylem planı olan ' Gürcistan Tüzüğü'nü sunmaya karar verdim ve siyasi partilere bunun etrafında uzlaşmalarını teklif ediyorum." dedi.

Ekimde düzenlenecek genel seçimler yoluyla parlamentoya girmek isteyen partilere Gürcistan Tüzüğü'ne katılma çağrısında bulunan Zurabişvili, tüzüğe imza atacak herkesin Gürcistan'ın demokrasisi ve AB üyeliği için sorumluluk alacağını kaydetti.

Bugün ülkede özgür bir ortamda seçimlerin yapılmasının imkansız olduğunu savunan Zurabişvili, "Tam da bu yüzden, bu seçimler aslında bir halk referandumu olacak. 'Avrupa'yı istiyor muyuz' sorusuna cevap vermemiz gereken bir referandum olacak." diye konuştu.

Muhalefetin seçimlerde kazanması durumunda söz konusu tüzük çerçevesinde parlamentonun belli bir süre çalışmasından sonra yeniden seçimlerin düzenlenmesini öneren Zurabişvili, "Bu parlamentonun tüzük kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekiyor. Bundan sonra görevi seçmenlere iade edecek ve yeni, özgür bir ortamda olağanüstü parlamento seçimleri yapacak." şeklinde konuştu.

Zurabişvili, muhalefete önerdiği Gürcistan Tüzüğü'nün, "yabancı etkinin şeffaflığı" yasasının iptal edilmesi, ülkenin adalet ve yargı sisteminde yeni reformların yapılması gibi çeşitli maddeleri de içerdiği bilgisini paylaştı.

İktidar partisinden Zurabişvili'ye tepki

Öte yandan, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin milletvekilli Mamuka Mdinaradze, Cumhurbaşkanı Zurabişvili'nin sunduğu Gürcistan Tüzüğü'ne tepki gösterdi.

Mdinaradze, sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, Zurabişvili'nin bugün muhalefete teklif ettiği tüzüğü "yerel bir savaş tüzüğü" olarak nitelendirdi.

Gürcistan'daki tartışmalı yasa

Gürcistan'da Gürcü Hayali Partisi'nin nisanda sunduğu "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısı parlamentoda, 14 Mayıs'ta yapılan oylamada 30 "hayır"a karşı 84 "evet" oyuyla kabul edilmişti.

Düzenleme, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan Gürcistan'daki kuruluşların "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" olarak kaydolmalarını veya para cezalarıyla karşı karşıya kalmalarını öngörüyor.

Yasaya göre "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" olarak kabul edilen STK ve medya gibi kurum ve kuruluşların, kamu siciline aynı isimle kayıtlı bulunmaları gerekiyor.

Tasarı, yasalaşma sürecinde hem parlamentoda hem de ülke genelinde protestolara yol açmıştı. Muhalifler, tasarıyı "Rus yasası" olarak nitelendiriyor.

Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, 18 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, yasayı veto ettiğini açıklamıştı.

Öte yandan, iktidar partisi, parlamentoda Cumhurbaşkanı Zurabişvili'nin yasaya yönelik kullandığı veto kararını aşacak çoğunluğa sahip bulunuyor.

Yeniden parlamentoya gönderilen yasanın, gelecek günlerde tekrar oylanması ve yine kabul edilmesi bekleniyor. Kabulü halinde yasanın yeniden imza için Cumhurbaşkanı Zurabişvili'ye gönderilmesi, imzalanmaması durumunda bu kez Parlamento Başkanı'nın imzalayarak resmi süreci tamamlaması öngörülüyor.