Yurt dışında yaşayan Türkler, yaz tatilini ve Kurban Bayramı'nı anavatan Türkiye'de geçirmek için Edirne'deki sınır kapılarından giriş yapmaya başladı. Gurbetçiler, Türkiye'ye girişte duygu dolu anlar yaşarken, sınır kapılarından giriş yapacakların sayısının önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor.

Gurbetçilerin bayram için Türkiye'ye girişleri başladı

EDİRNE Yaz tatilini ve Kurban Bayramı'nı anavatan Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçiler, Edirne'deki sınır kapılarından giriş yapmaya başladı.

Yıllık izinlerini ve Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyen yurt dışında yaşayan Türklerin, Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda gelişleri sürüyor. Yurda girişte gözlerinin içi parlayan gurbetçiler, günler süren yolculuğun ardından Türkiye'ye ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Sınır kapılarından giriş yaparken ay yıldızlı Türk bayrağını görünce duygu dolu anlar yaşadıklarını anlatan gurbetçiler, Türkiye'nin hasretiyle yaşadıklarını söyledi. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye girişlerin önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor. Gurbetçi vatandaş Bülent Uçan, " Türkiye'ye geldiğimizde heyecanımız hiç eksilmiyor daha da artıyor. Milli duygularımız çok fazla. Türkiye bizim vatanımız, dönüp dolaşacağımız yer burası. Türkiye'yi çok seviyoruz ve destekçisiyiz" açıklamasında bulundu.

"Tüylerimiz diken diken oluyor, vatanımıza canımız feda"

Bir başka gurbetçi vatandaş Aydoğan Yılmaz, "Senenin 11 ayını gurbette çalışarak Türkiye özlemiyle geçiriyoruz. 1 aylık tatilimizi anavatan memleketimiz Türkiye'de yapıyoruz. Kurban Bayramımızı Türkiye'de geçireceğiz ve o gururla yine gurbete çalışmaya döneceğiz. Türkiye'ye girişte tüylerimiz diken diken oluyor. Vatan ve bayrak denilince akarsular duruyor, vatanımız için canımız feda" ifadelerini kullandı.

Bir diğer gurbetçi Ayhan Koç da bayramı ailesiyle Türkiye'de geçirecek olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

"İşlem süreleri azaltılacak, gurbetçiler beklemeyecek"

Edirne Valiliği toplantı salonunda Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık başkanlığında yapılan toplantıda ise gurbetçi sezonu dolayısıyla gümrük kapılarında mevcut durum, yapılan hazırlıklar ve alınacak tedbirler görüşüldü. Toplantıda, Trakya Dış Ticaret Gümrük Bölge Müdürlüğü yetkilileri tarafında yapılan sunumla birlikte; önceki yılların yolcu ve araç giriş çıkış verileri, görevli personel durumu, yapılacak ilave görevlendirmeler, Avrupa ülkelerinde tatil takvimine bağlı olarak yaşanması muhtemel giriş ve çıkış yoğunlukları değerlendirildi. Vali Kırbıyık, gurbetçilerin gümrük geçişlerinde ortalama işlem sürelerinin azaltılacağını belirterek, güler yüzlü ve kaliteli şekilde giriş çıkış işlemlerinin yapılacağını söyledi.